ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρισα: Ένοχος 78χρονος για τη θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας στη Νεάπολη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών καταδικάστηκε ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε μια 41χρονη στη Νεάπολη Λάρισας τον Ιούλιο του 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το larissanet.gr, το δυστύχημα είχε σημειωθεί στις 11 Ιουλίου, στην οδό Μεραρχίας, όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο και χτυπήθηκε από το αγροτικό όχημα του τότε 76χρονου οδηγού. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τον κατηγορούμενο να παραπέμπεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Χθες, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας επέβαλε στον οδηγό ποινή φυλάκισης χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ του αφαιρέθηκαν προσωρινά η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες.

Λάρισα Φονική παράσυρση

