Λάρισα: Ελεύθεροι οι αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια στη Νίκαια – Πήραν προθεσμία για την Πέμπτη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Παράταση για την απολογία τους έλαβαν οι δύο εκ των τριών Λαρισαίων αγροτών, που συνελήφθησαν για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στον κόμβο της Νίκαιας, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τότε.

Έτσι και σύμφωνα με το onlarissa.gr, με απόφαση του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας πρόκειται να επαναληφθεί η διαδικασία την ερχόμενη Πέμπτη (04/12).

Υπενθυμίζεται πως ο τρίτος αγρότης που συνελήφθη δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο.

