ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κορωπί: Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Η 40χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο Κορωπί από τον 50χρονο σύντροφό της έκανε αίτηση στην εισαγγελία ανηλίκων για επιστροφή επιμέλειας παιδιών στην ίδια.

Τα παιδιά με εισαγγελική εντολή νοσηλεύονται στο Παίδων.

«Ζητω να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον

Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσηςεναντίον  μου που παρολίγον να μου στοιχίσει τη ζωη

Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», ανέφερε η 40χρονη στην αίτησή της.

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος – Είχει ισχυριστεί ότι ήταν ταξίδι

Ο 50χρονος έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό της γυναίκας του. Απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Ο δράστης είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ υποστηρίξε ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.

Το χρονικό του ξυλοδαρμού

Παρόντες τη στιγμή της κακοποίησης στο σπίτι ήταν και τα δύο αγοράκια της οικογένειας 4 ετών και 3,5 μηνών αντίστοιχα, ενώ ο δράστης φέρεται να γρονθοκόπησε με σκαιότητα τη 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ημεδαπός δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για τον ίδιο λόγο αφού είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης. 

Κορωπί

