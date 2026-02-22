Κομοτηνή: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας που κατέρρευσε το πάτωμα – Εξιτήριο για τους τραυματίες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας στην Κομοτηνή, όπου χθες το απόγευμα κατέρρευσε το πάτωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται πως οι ίδιοι είχαν συλληφθεί και κατηγορούνταν για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Παράλληλα και σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, εξιτήριο έλαβαν σήμερα οι δυο τραυματίες. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν άνδρα 69 ετών και μια γυναίκα 61 ετών.

Τέλος, οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.