ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Συγκεκριμένα ο 38χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμη σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε δίωξη και για το πλημμέλημα της παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά).

Ο κατηγορούμενος οδηγείται σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Πηγή: protothema.gr

Κολωνός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

