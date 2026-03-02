Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.
Συγκεκριμένα ο 38χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση.
Ακόμη σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε δίωξη και για το πλημμέλημα της παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά).
Ο κατηγορούμενος οδηγείται σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.
Πηγή: protothema.gr