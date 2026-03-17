MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ισόβια για ανθρωποκτονία με δόλο στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στον 22χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στη Λάρισα, κρίνοντάς τον ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης δύο ετών για παράνομη χρήση όπλου.

Για τον 21χρονο συγκατηγορούμενό του, το δικαστήριο αποφάσισε ποινή φυλάκισης 30 μηνών για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, ωστόσο του χορηγήθηκε αναστολή, με αποτέλεσμα να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

Νωρίτερα, το ΜΟΔ είχε αποφανθεί ομόφωνα για την ενοχή του 22χρονου ως προς την ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ τον απάλλαξε από τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και της κατοχής ναρκωτικών.

Από την πλευρά του, ο δεύτερος κατηγορούμενος, που είναι εξάδελφος του δράστη, κρίθηκε επίσης ένοχος για υπόθαλψη εγκληματία με πλειοψηφία 5 έναντι 2.

Λάρισα

