Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση revenge porn

Διεκόπη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη για την υπόθεση του revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της Ιωάννας Τούνη που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο αλλά και το άτομο φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τη βιντεοσκόπηση. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το υλικό διακινήθηκε σε τρίτα πρόσωπα και κατέληξε να αναρτηθεί σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Προσερχόμενη σήμερα το πρωί στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη δήλωσε πως επιθυμεί να υπάρξει δικαίωση για την ίδια και να τιμωρηθούν οι δύο κατηγορούμενοι.

«Περιμένω οχτώ χρόνια δικαίωση. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ψυχή μου. Την προηγούμενη φορά ήμουν η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Με προβληματίζει βαθιά το ότι, ενώ εγώ έχω υποστεί αυτόν τον διασυρμό για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη θέλησή μου και βρέθηκε αναρτημένο σε κάθε μέσο στην Ελλάδα, βρέθηκα να απολογούμαι. Αν για κάτι τόσο ξεκάθαρο δεν έχω καταφέρει ακόμη να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει το ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα, τότε πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια κοπέλα από την επαρχία, χωρίς οικονομικούς πόρους, που έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, μπορεί να βρει τη δύναμη να παλέψει», ανέφερε αρχικά σε δηλώσεις της η Ιωάννα Τούνη.