Θεσσαλονίκη: Δάκρυσε η Ιωάννα Τούνη έξω από τα Δικαστήρια – “Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου, ζητώ δικαιοσύνη για μένα” – Δείτε βίντεο

Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη για την υπόθεση του revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη. Η δίκη διεξάγεται κεκλιεμένων των θυρών ενώ είχε ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου, με τη γνωστή influencer να καταθέτει πρώτη ως μάρτυρας.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της Ιωάννας Τούνη που απεικονίζεται στο επίμαχο βίντεο αλλά και το άτομο φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τη βιντεοσκόπηση. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το υλικό διακινήθηκε σε τρίτα πρόσωπα και κατέληξε να αναρτηθεί σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Προσερχόμενη σήμερα το πρωί στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη δήλωσε πως επιθυμεί να υπάρξει δικαίωση για την ίδια και να τιμωρηθούν οι δύο κατηγορούμενοι.

«Περιμένω οχτώ χρόνια δικαίωση. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ψυχή μου. Την προηγούμενη φορά ήμουν η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Με προβληματίζει βαθιά το ότι, ενώ εγώ έχω υποστεί αυτόν τον διασυρμό για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη θέλησή μου και βρέθηκε αναρτημένο σε κάθε μέσο στην Ελλάδα, βρέθηκα να απολογούμαι. Αν για κάτι τόσο ξεκάθαρο δεν έχω καταφέρει ακόμη να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει το ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα, τότε πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια κοπέλα από την επαρχία, χωρίς οικονομικούς πόρους, που έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, μπορεί να βρει τη δύναμη να παλέψει», ανέφερε αρχικά σε δηλώσεις της η Ιωάννα Τούνη.

«Όσο κι αν προσπαθώ να κάνω ότι δεν έχει συμβεί, κάθε μέρα μου το υπενθυμίζουν με υβριστικά σχόλια. Οτιδήποτε έχω καταφέρει μέχρι σήμερα επισκιάζεται από αυτό το βίντεο. Εύχομαι να μπορέσω να βάλω μια τελεία σε όλο αυτό. Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα», υπογράμμισε ακόμα η κα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τη φίλη και κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη.

Από πλευράς του ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος στάθηκε στο γεγονός πως ο τότε σύντροφός της παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα σε αυτή την υπόθεση, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο στεναχωρεί και την ίδια. Έκανε λόγο για καταδικαστέες συμπεριφορές από τους δύο κατηγόρουμενους που “προσβάλλουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών που σέβονται τη γυναίκα και την προσωπικότητα αυτών των στιγμών”.