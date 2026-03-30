Γιώργος Ξυλούρης: Για τις 29 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η δίκη του “Φραπέ” για απείθεια – Δείτε εικόνες

Γιώργος Ξυλούρης: Για τις 29 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η δίκη του "Φραπέ" για απείθεια

Φωτογραφία: Intime
Για τις 29 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη Γιώργου Ξυλούρη, για την κατηγορία της απείθειας.

Το δικαστήριο, στο οποίο ήταν παρών ο κ. Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», ανέβαλε την εκδίκαση στο πρόσωπο της υπεράσπισης του κατηγορούμενου.

Η κατηγορία σε βάρος του, απαγγέλθηκε μετά από εισαγγελική έρευνα που διενεργήθηκε για την απουσία του από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σχετικά με υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά,τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο κατηγορούμενος δεν είχε εμφανιστεί στη Βουλή, αποστέλλοντας υπόμνημα στο οποίο είχε επικαλεστεί το δικαίωμα σιωπής.

Η άρνηση του συνδικαλιστή να παρουσιαστεί στην ακρόαση, είχε ως αποτέλεσμα την παραπομπή του θέματος στην Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει δικαίωμα άρνησης της εξέτασής του ή αν προκύπτει η διάπραξη του αδικήματος της απείθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιώργος Ξυλούρης

