Φονικό στο Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 37χρονος που σκότωσε 40χρονο για ερωτική αντιζηλία, κατηγορούνται ακόμη δύο

Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος δράστης της δολοφονίας του 40χρονου σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή των Καμινίων το απόγευμα της Τετάρτης (11/2).

Κατηγορούμενοι είναι ακόμη δύο άτομα, ένας 48χρονος και μία 28χρονη, που ήταν μπροστά στο περιστατικό και αντί να ειδοποιήσουν τις αρχές επέλεξαν να τον εγκαταλείψουν αβοήθητο.

Ομολόγησε τη δολοφονία του 40χρονου

Ο 37χρονος, όπως γράφει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr, ήταν ανάμεσα στα άτομα που από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί προσήγαγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Λίγη ώρα αργότερα, όπως έγινε γνωστό χθες, ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr δράστης της ανθρωποκτονίας είναι ένας 37χρονος, επίσης χρήστης ουσιών αλλά και …ερωτικός αντίζηλος του θύματος, ο οποίος αφού ξυλοκόπησε τον 40χρονο στη συνέχεια τον μαχαίρωσε.