Έξι χρόνια φυλάκιση σε δύο Έλληνες για τον ομαδικό βιασμό Νορβηγίδας τουρίστριας στη Ρόδο

Σε έξι χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκαν από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου δύο Έλληνες, ένας Ροδίτης κι ένας Κρητικός, για τον ομαδικό βιασμό μια Νορβηγίδας τουρίστριας, το 2017 στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, πρωτόδικα και οι δύο είχαν κριθεί ένοχοι και τους είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 7 ετών στον καθένα με αναστολή, καθώς τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Και στους δυο είχαν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Για την υπόθεση είχαν κάνει αίτημα δικαστικής συνδρομής οι νορβηγικές αρχές.

Είχε έρθει για διακοπές

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο άνδρες βίασαν από κοινού και διαδοχικά την τουρίστρια σε κατοικία στη Ρόδο, στις 30 Ιουλίου 2017.

Το θύμα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, είχε έρθει για διακοπές στο νησί με φίλες της και πριν απ’ αυτό το συμβάν, όπως κατέθεσε, είχε έρθει σε συναινετική επαφή με ακόμη δύο άτομα.

Το θύμα ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι την χτύπησαν, την έφτυσαν και την εξανάγκασαν σε συνουσία και μάλιστα επανειλημμένως σε μια κατοικία έξω από την πόλη της Ρόδου, όπου την οδήγησε ο ένας εξ αυτών, με τον οποίο γνωρίστηκε καθώς ήταν μέλος μιας μπάντας σε νυχτερινό κέντρο όπου η Νορβηγίδα διασκέδαζε τη μοιραία νύχτα.

Η ίδια αναγνώρισε τους δύο δράστες από φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νυχτερινού κέντρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω αυτών οι αρχές της Νορβηγίας κατέληξαν στην ταυτότητά τους.

Συγκεκριμένα, το θύμα παρουσιάστηκε στις 4 Αυγούστου 2017 στις αστυνομικές αρχές του Όσλο, συνοδευόμενη από τη δικηγόρο της, έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση.

Πήγαν για βόλτα με το αυτοκίνητο

Περιγράφοντας το περιστατικό, το θύμα ανέφερε ότι τη βραδιά εκείνη, μαζί με μια φίλη της, επισκέφθηκαν γνωστό κέντρο στην πόλη της Ρόδου και εκεί την προσέγγισε ένας εργαζόμενος με τον οποίο φλέρταρε. Τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας και ενώ το κατάστημα είχε σχεδόν αδειάσει, τον ακολούθησε για μια βόλτα με το αυτοκίνητό του.

Στη διαδρομή, ο άνδρας αυτός, όπως υποστήριξε, την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα και στη συνέχεια την οδήγησε σε μια κατοικία, σε άγνωστη τοποθεσία. Εκεί -σύμφωνα με την ίδια- έφτασε και ο δεύτερος κατηγορούμενος, τον οποίο είχε δει να μιλάει με τον πρώτο στο ίδιο κέντρο.

Όπως υποστηρίζει, τη βίασαν διαδοχικά και στη συνέχεια μαζί, με ιδιαίτερη σκληρότητα. Στη συνέχεια, ο ένας από τους φερόμενους ως δράστες, την οδήγησε με το αυτοκίνητό του στο νυχτερινό κέντρο. Μετά το περιστατικό η γυναίκα, όπως κατέθεσε, πήγε πρώτα να φάει κάτι και στη συνέχεια κατέληξε στο ξενοδοχείο της σε κατάσταση σοκ. Με την φίλη της, όπως είπε, πήγαν σε αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν το περιστατικό και όπως υποστηρίζει δεν έτυχε της δέουσας αντιμετώπισης.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται. Στην απολογία του, ένας εξ αυτών τόνισε ότι εργαζόταν στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο ως σερβιτόρος το 2017.

Όπως είπε, με τον συγκατηγορούμενό του εργάστηκαν μαζί την περίοδο του 2017 χωρίς ποτέ να γνωριστούν καλά, καθώς το κέντρο απασχολεί συνολικά πάνω από 30 άτομα και δεν είχαν κάποια στενή επαφή ή σχέση.

Μάλιστα εξέφρασε τις ενστάσεις του για το ότι το θύμα κατέθεσε πως μετά το περιστατικό πήγε στη συνέχεια να φάει, κοιμήθηκε και αφού συζήτησε με τις φίλες της αποφάσισε να μεταβεί στην Ασφάλεια Ρόδου το μεσημέρι λίγο πριν αναχωρήσει για τη πατρίδα της, ενώ δεν θέλησε τελικά να υποβάλει καταγγελία καθώς δεν ήταν σίγουρη αν η ερωτική συνεύρεση έγινε με την συναίνεσή της ή όχι.

Τόνισε, επίσης, ότι μοναδικός λόγος που μετέβαλε την άποψή της και τελικά κατήγγειλε στις νορβηγικές αρχές ότι βιάστηκε στην Ελλάδα, είναι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος.

Ο συγκατηγορούμενός του κατέθεσε ότι εργάζεται στο ίδιο κέντρο από το έτος 2012 και ότι οι προσωπικές σχέσεις και επαφές του είναι γενικά περιορισμένες λόγω των δύο μικρών παιδιών που η σύζυγός του κι εκείνος μεγαλώνουν.

Επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι δεν είχε σχέσεις με τον δεύτερο κατηγορούμενο, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θυμάται την καταγγέλλουσα και ότι αδυνατεί να εννοήσει τον λόγο που τον κατηγορεί, τη στιγμή που δεν γνώριζε καν το όνομά του, αλλά βρήκε τα στοιχεία του από τη σελίδα του καταστήματος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι πέραν του γεγονότος ότι η σύζυγός του ξυπνάει νωρίς το πρωί και τον περιμένει, θα ήταν αδύνατον να αποχωρήσει τέλη Ιουλίου από το κατάστημα πριν τις 6 το πρωί, καθώς το πρόγραμμα της μουσικής συνεχίζει μέχρι εκείνη την ώρα.

Ως συνήγοροι υπεράσπισης τους παρέστησαν οι Στέλιος Αλεξανδρής και Αχιλλέας Δασκαλάκης και ως συνήγορος για την υποστήριξη της κατηγορίας ο Μιχάλης Καντιδενός.