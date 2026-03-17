Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η χήρα του Τράγκα – Έδωσε εξηγήσεις για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή που αγγίζει τα 13 εκατ. ευρώ

Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε σήμερα (17/03) έπειτα από την μαραθώνια απολογία της στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά.

Έπειτα από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε προκειμένου να προετοιμαστεί, η κυρία Καρρά απολογήθηκε σήμερα για σοβαρά οικονομικά αδικήματα και συγκεκριμένα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο φοροδιαφυγής, ποσού που αγγίζει τα 13 εκ. ευρώ. Τα διερευνώμενα αδικήματα αφορούν στο χρονικό διάστημα 2011-2020.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά την απολογία της η κυρία Καρρά με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη. Της επιβλήθηκε ωστόσο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της επιβολής εγγύησης 100.000 ευρώ.

«Η κυρία Καρρά μετά από πολύωρη διερευνητική ανακριτική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία. Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία», δήλωσε ο δικηγόρος της, Θεόδωρος Μαντάς.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ένα άλλο ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα, η οποία απασχολεί τις δικαστικές αρχές από το 2021.