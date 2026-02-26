Εισαγγελική έρευνα για τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για το περιστατικό δολιοφθοράς που καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το Πλατύ, στην Ημαθία.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο κ. Νικολόπουλος ζητά να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί και πραγματοποιούν έρευνες στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε περίπου στις 17:00 όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν κοπεί τρία καλώδια σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, καθώς και ένα καλώδιο οπτικής ίνας.

Η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, γεγονός που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου. Συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πλήρη επαναφορά της λειτουργίας σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αρμόδιος για την συντήρηση σε όλο το δίκτυο, πήγε στο σημείο και διαπίστωσε πως το τσιμέντο έχει σπάσει ενώ τα καλώδια έχουν κοπεί με τροχό.

Σύμφωνα δε με νέες πληροφορίες χθες το απόγευμα έγινε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε άλλο σημείο του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή, τη στιγμή μάλιστα που τα συνεργεία επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν τη βλάβη στο Πλατύ. Οι δράστες ακολούθησαν την ίδια πρακτική κόβοντας καλώδια αλλά χωρίς να τα κλέψουν, προκαλώντας φθορές επίσης και στις γραμμές της οπτικής ίνας.