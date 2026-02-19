Έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισης καταθέτει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Την πρόθεσή του να εφεσιβάλει την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του εντολέα του, με την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Υπενθυμίζεται ότι έχει οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επέρριψε ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες και υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση το θέμα της οσμής.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Ζυγός», ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας δόλος από την πλευρά του εντολέα του για αυτό το περιστατικό.

Δήλωσε ότι ο εντολέας του καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης επαναλάμβανε ότι είναι συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της έκρηξης και ότι ουδέποτε γνώριζε ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδεχόμενο έκρηξης, ούτε ότι υπήρχε διαρροή προπανίου και ότι είχε διαβρωθεί κάποιος υπόγειος σωλήνας, λέγοντας ότι όλα αυτά τα κάνουν οι μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, χωρίς να έχουν απαραίτητα ενημερώσει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Ο συνήγορος ανέφερε όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, τόσο στο απολογητικό υπόμνημά του αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Η εισαγγελέας στην υπόθεση, προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, ήταν η πρώτη που ζήτησε την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για να συμφωνήσει μαζί της ο ανακριτής και να προχωρήσει η διαδικασία για την προφυλάκιση του, το βράδυ της Τετάρτης (18/02).

Πλέον, μόλις η υπεράσπιση πάρει τα σχετικά έγγραφα από τις πραγματογνωμοσύνες, θα προχωρήσει στην έφεση της προφυλάκισης, ζητώντας την αποφυλάκιση του εργοστασιάρχη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και παρουσιάζουν ότι τον ιδιοκτήτη να γνώριζε για την μυρωδιά στο εργοστάσιο, καθώς του είχε μεταφερθεί η πληροφορία, παρά το ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει φτάσει κάτι στα αυτιά του τις τελευταίες ημέρες πριν την έκρηξη.