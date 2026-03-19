Δολοφονία στην Καλαμαριά: Ελεύθερος με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, θα απολογηθεί ξανά

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη που δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ του φόνου ήταν μαζί του. Για τον 19χρονο, υπάρχει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 19χρονου αλλά και ενός ακόμα ατόμου που αναζητείται, ασκήθηκε πλέον ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, με τη δικογραφία να διευρύνεται ως προς τον ρόλο τους στα γεγονότα της επίμαχης νύχτας.

Μετά τις νέες εξελίξεις, ο 19χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου και μέχρι τότε θα αφεθεί ελεύθερος.

Σημειώνεται ότι η υπεράσπιση του 23χρονου, προφυλακισμένου για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, είχε ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο προσώπων που ήταν μαζί με το θύμα το μοιραίο βράδυ.