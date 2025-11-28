Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη και η επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων – “Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος”

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι απολογίες των τεσσάρων αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως, καθώς φέρονται να μην προστάτεψαν, ως όφειλαν, την Κυριακή Γρίβα από τη δολοφονική επίθεση του πρώην συντρόφου της.

Τελευταία σήμερα απολογήθηκε η αστυνομικός-επόπτρια του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, η οποία μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, σύμφωνα με το protothema.gr.

Κατά την απολογία της η αστυνομικός – επόπτρια υποστήριξε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ότι εκείνη την ημέρα βρίσκονταν στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων όμως δεν βρισκόταν στο γραφείο όπου η άτυχη κοπέλα πήγε για να ζητήσει βοήθεια και ως εκ τούτου δεν είχε εικόνα για τον εάν συνέτρεχε κίνδυνος για τη ζωή της νεαρής γυναίκας.

«Είδα την Κυριακή να φεύγει (από το ΑΤ) και άκουσα να λέει ότι “θα πάρω περιπολικό”. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι η εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», ανέφερε κατά πληροφορίες στην απολογία της η επόπτρια.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης διώκονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Πρόκειται για τον αστυνομικό υπηρεσίας, τον φρουρό και τον τηλεφωνητής της άμεσης δράσης.

Μετά τις απολογίες τους σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.