Πατέρας Κυριακής Γρίβα: Εμένα η κόρη μου σαπίζει και αυτοί οι ανίκανοι αστυνομικοί βγαίνουν και λένε για το καθήκον

Μία δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα. Έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων η Κυριακή Γρίβα πέφτει νεκρή, μαχαιρωμένη από τον πρώην σύντροφό της. Είχε πάει ως εκεί για να ζητήσει βοήθεια, με τις πράξεις και τις παραλείψεις των αστυνομικών που εκείνη την ημέρα βρέθηκαν στο σημείο, να εξετάζονται από το δικαστήριο.

Οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, ζουν ένα ανείπωτο δράμα και δεν βλέπουν δικαίωση. Μετά τις απολογίες τους στο δικαστήριο, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός του Αστυνομικού Τμήματος που λίγα μέτρα δίπλα του ξεψύχησε η νεαρή κοπέλα αλλά και ο αστυνομικός που στην άλλη άκρη του ακουστικού της, όταν του ζήτησε προστασία με περιπολικό της είπε ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Ο πατέρας της δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα, μίλησε το πρωί της Πέμπτης (20/11) στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 και μεταξύ άλλων είπε πως «εμένα η κόρη μου σαπίζει και αυτοί οι ανίκανοι αστυνομικοί βγαίνουν και λένε για το καθήκον», με αφορμή τις τελευταίες αποφάσεις του δικαστηρίου.

«Δεν αισθάνομαι τίποτα. Καταρχήν αυτά που ακούω από την επόπτρια, από την αξιωματικό, από τον φρουρό και από τον τηλεφωνητή, σιχαίνομαι που τα ακούω αυτά τα πράγματα και θα έπρεπε να βγούνε δημόσια και να ζητήσουν συγγνώμη. Εδώ ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο ο συνάδελφός τους που δεν εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, απλά ήταν ο πρώτος που κατέφτασε μετά το συμβάν και είπε ότι “ζητώ εγώ συγγνώμη από τον πατέρα και τη μάνα και ντρέπομαι να τους έχω συνάδελφούς μου αυτούς τους ανθρώπους… Τι να αισθάνομαι, το παιδί λείπει, κοντεύουμε τα δύο χρόνια. Οι ποινές δεν είναι αυτές, αυτά είναι τα προσωρινά μέτρα που τους επέβαλαν. Διώκονται για κακούργημα», είπε αρχικά.

Συνεχίζοντας, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ανέφερε: «Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα τιμωρηθούν αυστηρά και θα καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι».

Όπως τόνισε, δεν θέλει να μπλέξει όλη την αστυνομία γιατί υπάρχουν και αστυνομικοί που κινδυνεύουν να μην φτάσουν σπίτι τους το βράδυ. «Υπάρχουν αγκάθια» είπε σχετικά με τους αστυνομικούς που κατηγορούνται για τη δολοφονία της κόρης του και συνέχισε λέγοντας ότι θα τα πετάξουμε μέσα από το Σώμα.

«Ο μοναδικός που με πλησίασε και πήγε να μου ζητήσει συγνώμη ήταν ο φρουρός. Οι υπόλοιποι 3 κράτησαν μία ειρωνική στάση απέναντί μου και σε όλη την οικογένειά μου. Μιλάνε για καθήκον. Ήρθανε στο δικαστήριο και έλεγαν “εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε, το πρόβλημα δεν ήταν δικό μας”. Ήρθανε με ένα τουπέ, δεν σε ξέρω δεν με ξέρεις, κοίτα τη δουλειά σου κοιτάω τη δουλειά μου», πρόσθεσε ο πατέρας.

Τέλος, με δάκρυα στα μάτια ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ανέφερε: «Η κόρη μου πού είναι; Εφόσον όλοι αυτοί έκαναν το καθήκον τους. Τώρα που μιλάμε η κόρη μου εμένα σαπίζει και αυτοί οι ανίκανοι αστυνομικοί βγαίνουν και μου λένε για το καθήκον».

