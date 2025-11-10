Δημήτρης Λιγνάδης: Ξανά στο εδώλιο για τους βιασμούς – Η άφιξη στο Εφετείο

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών έφτασε το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου λίγα λεπτά πριν τις 9 ο Δημήτρης Λιγναδης, καθώς δικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Σε περίπτωση καταδίκης του, ο ίδιος μπορεί να επιστρέψει στη φυλακή.

Σύμφωνα με το tlife.gr, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μπήκε από την πλαϊνή πόρτα, ενώ τα τηλεοπτικά συνεργεία ήταν συγκεντρωμένα στο σημείο για να καταγράψουν μία δήλωσή του.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα βρίσκεται και ο ηθοποιός, Χρήστος Γιάνναρης.

Σε πρώτο βαθμό, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών για δύο βιασμούς νεαρών αγοριών, τα οποία δεν είχαν συμπληρώσει τα 18 έτη, και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την έκδοση απόφασης από το Εφετείο.

Η απόφαση ωστόσο για την αναστολή έκτισης της ποινής του είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ενώ η Εισαγγελία Εφετών λίγες ημέρες μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου άσκησε έφεση.

Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ο Δημήτρης Λιγναδης αντιμετώπιζε κατηγορίες για τέσσερις βιασμούς. Για τον έναν εξ αυτών, ωστόσο, απαλλάχθηκε ομόφωνα με σύμφωνη γνώμη και των τακτικών δικαστών και των ενόρκων, ενώ για τον άλλον κατά πλειοψηφία 5 έναντι 2. Γι’ αυτή την κατηγορία, που αφορά τον βιασμό ενός 16χρονου το 2011, ο Δημήτρης Λιγνάδης, έπειτα από έφεση που άσκησε η εισαγγελέας, θα δικαστεί εκ νέου από το Εφετείο σήμερα.