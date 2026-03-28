Δημητρακόπουλος για revenge porn: Η Ιωάννα Τούνη δεν άφησε ούτε ένα δάκρυ να κυλήσει από τα μάτια της

Τη στάση της Ιωάννας Τούνη κατά τη διάρκεια της δίκης για το revenge porn, στην οποία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο, περιέγραψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων όπου εκδικάζεται η υπόθεση κεκλεισμένων των θυρών, παρουσιάστηκε το βίντεο οκτώ φορές.



Ο δικηγόρος της Instagrammer τόνισε ότι, αν και βίωνε ξανά αυτή την τραυματική εμπειρία, ήταν πολύ αξιοπρεπής και ότι δεν έκλαψε καθόλου. Αναφορικά δε με το γεγονός ότι το βίντεο προβλήθηκε τόσες φόρες, εξήγησε πως κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τους κατηγουρούμενους.



«Από κει και πέρα, ξέρετε γιατί προβλήθηκε οκτώ φορές; Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και καμία σκιά ότι αυτός ο άνθρωπος χαμογελούσε… σε έναν άγνωστο; Μπορεί να γελάς σε έναν άγνωστο; Να ξέρετε ότι σε αυτές τις φάσεις της προβολής, η κυρία Τούνη κράτησε μία πολύ αξιοπρεπέστατη στάση. Ούτε ένα δάκρυ δεν άφησε να κυλήσει από τα μάτια της. Το κοίταζε, το έβλεπε, ξαναβίωνε πάλι… γιατί εγώ την κοίταγα, ήταν δίπλα μου. Μια εμπειρία η οποία, όπως εξελίχθηκε, είναι δραματική», είπε ο Μιχάλης Δηγμητρακόπουλος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου.



Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Instagrammer, το βίντεο αποτελεί ένα πολύ ισχυρό αποδεικτικό μέσο που δείχνει πως η Ιωάννα Τούνη είναι το θύμα στη συγκεκριμένη υπόθεση.«Είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό το βίντεο, για το τι έχει συμβεί, και τα βίντεο πρέπει να ξέρετε, είναι το ισχυρότερο αποδεικτικό μέσο. Διότι αποτυπώνει την αλήθεια. Πράγματι υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα στην αρχή, δεν είναι και έτσι ένα εύκολο πράγμα να προβάλετε ένα βίντεο, λύθηκαν», σημείωσε.



Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε πως είναι ξεκάθαρο ότι το βίντεο τραβήχτηκε παρά τη θέληση της Ιωάννας Τούνη και ότι αυτή τη θέση δεν θα μπορούσε να την αμφισβητήσει κανένας λογικός άνθρωπος που θα το έβλεπε.



Όπως είπε: «Βλέποντας αυτό το βίντεο η Ιωάννα Τούνη, πραγματικά αισθάνθηκε μεγάλη αμηχανία. Διότι είναι τόσο ξεκάθαρο ότι ο ένας κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια αυτών των δευτερολέπτων, κοιτάει δύο φορές προς τον άνθρωπο ο οποίος εικονογραφεί. Είναι τόσο ξεκάθαρο ότι έχει σχέση με αυτόν ο οποίος καταγράφει αυτή την προσωπική τους στιγμή, διότι στρίβει αριστερά το κεφάλι του, γελάει δύο φορές, και τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πράξη, σταματάει και το βίντεο. Δεν άφησε κανένα περιθώριο, σε έναν λογικό άνθρωπο, σε έναν έντιμο άνθρωπο, ο οποίος βλέπει αυτό το βίντεο, να έχει πλήρη εικόνα, ότι η κυρία Τούνη ήταν σε μια κατάσταση, και στη θέση που ήταν, που δεν είχε γνώση της βιντεοσκόπησης».