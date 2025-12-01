Δημητρακόπουλος: Δεχόμαστε με την Ιωάννα Τούνη απειλητικά μηνύματα ότι θα μας σκοτώσουν και θα μας κάνουν κομματάκια

O δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», το πρωί της Δευτέρας (1/12) και αποκάλυψε ότι δέχονται απειλές κατά της ζωής τους.

Σημειώνεται ότι η δίκη για την υπόθεση του revenge porn διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 23 Ιανουαρίου.

«Οι απειλές αυτές ξεκίνησαν με μηνύματα, τα οποία ερευνά η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Προέρχονται από συγκεκριμένο αριθμό που έχει όνομα και επίθετο. Λένε ότι αν εμείς, δηλαδή εγώ και η Ιωάννα Τούνη, δεν σταματήσουμε να κατηγορούμε τους δύο ανθρώπους που είναι στο εδώλιο αυτή τη στιγμή, και αν καταδικαστούν εξαιτίας μας, θα μας σκοτώσουν και θα μας κάνουν κομματάκια. Ενημέρωσα την κυρία Τούνη και της έστειλα αυτά τα εκβιαστικά μηνύματα. Της είπα ότι είμαι δίπλα της και ότι θα την προστατεύσω. Η κυρία Τούνη δεν έχει δεχθεί κανένα τέτοιο μήνυμα», αποκάλυψε ο δικηγόρος.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επίσης εξήγησε γιατί μετανιώνει που ζήτησε η δίκη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών. «Μετανοώ που δέχθηκα το αίτημα της κυρίας Τούνη να γίνει η ποινική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν υπήρχε δημοσιογραφικός κόσμος μέσα στην αίθουσα, θα ήταν άλλη η ποιότητα των ερωτήσεων και η συμπεριφορά απέναντι στους μάρτυρες, οι οποίοι κατέθεταν τι υπέστη ψυχολογικά και ηθικά η κυρία Ιωάννα Τούνη. Γίνεται μια προσπάθεια να αμφισβητείται ότι υπέστη τεράστια ηθική ζημία η κυρία Τούνη. Για αυτό βλέπετε η κυρία Τούνη βγάζει από μόνη της το παράπονο ότι εκείνη είναι το θύμα και αγωνίζεται για το αυτονόητο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση του revenge porn της Ιωάννας Τούνη ξεκίνησε όταν διέρρευσε στο διαδίκτυο ένα προσωπικό της βίντεο χωρίς τη συγκατάθεσή της, όπως καταγγέλλει η ίδια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Χαλκιδική μέσα σε ένα λευκό Range Rover. Πρωταγωνιστές, ο τότε 37χρονος σύντροφος της influencer και ένας 43χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να τράβηξε το βίντεο.