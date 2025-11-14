Δίκη Βαλυράκη: “Είδα έναν άνθρωπο που είχε σφαγιαστεί, σκοτώθηκε με κάποια εντολή”, κατέθεσε ο αδελφός της συζύγου του

Ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία κατά την οποία κατέθεσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο αδερφός της συζύγου του Σήφη Βαλυράκη, πρώην ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται ότι ο κουνιάδος του Σήφη Βαλυράκη ήταν παρών όταν εντοπίστηκε η σορός της.

Ο ίδιος ανέφερε για το τραγικό περιστατικό: «Είδα έναν άνθρωπο που είχε σφαγιαστεί. Ήταν πολύ χτυπημένος στο πρόσωπο και στο χέρι. Στο πρόσωπο είχε διαμελιστεί, είχε σπάσει η γνάθος, είχε χτυπήματα στο μέτωπο και ένα τεράστιο σφάξιμο στον λαιμό».

Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σκοτώθηκε με κάποια εντολή, αναφέροντας πως η ιδιότητά του Σήφη Βλαυράκη έχει άμεση σχέση με τη δολοφονία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι συνήγοροι της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη έφεραν στο δικαστήριο την προπέλα του σκάφους και ρώτησαν τον μάρτυρα αν ο θάνατος θα μπορούσε να προέλθει από την προπέλα, με τον ίδιο να απαντά ότι αυτό ήταν το παραμύθι της πρώτης στιγμής και οι τίτλοι για την ιστορία, αυτή είναι η εκτίμησή μου.

Υπενθυμίζεται πως στο εδώλιο κάθονται δύο αδέλφια ψαράδες που από την πρώτη στιγμή αρνούνται την κατηγορία.