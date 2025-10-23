Δίκη Βαλυράκη: Διεκόπη για τις 4 Νοεμβρίου – Συγκλονιστικά τα όσα είπε στην κατάθεση ο γιος του

Σε διακοπή οδηγήθηκε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με το δικαστήριο να ορίζει νέα ημερομηνία για τις 4 Νοεμβρίου, οπότε και θα συνεχιστεί η κατάθεση του δεύτερου γιου της οικογένειας. Η διαδικασία διεκόπη, καθώς υπήρξε κώλυμα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο μάρτυρας εστίασε στα τραύματα που έφερε ο πατέρας του, τα οποία όπως κατέθεσε, «βρίσκονταν στην ίδια πλευρά του σώματος» και ήταν «αμυντικού χαρακτήρα». Ο ίδιος περιέγραψε ότι η εικόνα παραπέμπει σε προσπάθεια προστασίας του κεφαλιού, υποστηρίζοντας πως τα ευρήματα «δεν μπορούν να ταιριάξουν με σενάριο ατυχήματος ή χτυπήματος από προπέλα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μάρτυρας έκανε λόγο και για οπτικό υλικό από κάμερες όπου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «φαίνονται τέσσερα σκάφη να απομακρύνονται και τρία να επιστρέφουν τις κρίσιμες ώρες». Επιπλέον, αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις και κενά της αρχικής έρευνας, σημειώνοντας ότι η πραγματογνωμοσύνη έγινε «μήνες μετά το περιστατικό», γεγονός που, όπως είπε, δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντήθηκαν.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υπήρξαν εντάσεις σε σημεία, με την έδρα να ζητά να καταγράφονται τα πραγματικά περιστατικά και όχι εκτιμήσεις, προκειμένου να προχωρήσει ομαλά το αποδεικτικό σκέλος.

Με την επανέναρξη στις 4 Νοεμβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση του μάρτυρα και να ακολουθήσουν οι επόμενοι μάρτυρες, προτού η δίκη περάσει στο στάδιο των απολογιών και της εισαγγελικής πρότασης.