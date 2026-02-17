MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αυτή είναι η σύνθεση του δικαστηρίου για τη δίκη της τραγωδίας στα Τέμπη – Πρεμιέρα στις 23 Μαρτίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε στο Εφετείο Λάρισας η ηλεκτρονική κλήρωση για τη συγκρότηση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης, η σύνθεση του δικαστηρίου έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
  • Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
  • Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης, Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
  • Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία
  • Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
  • Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στη Λάρισα στις 23 Μαρτίου 2026 και θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της διαδικασίας, λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων, συνηγόρων και συγγενών θυμάτων.

Τέμπη

