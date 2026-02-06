MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αθήνα: Ένοχος ο γιατρός του Ιπποκράτειου που συνελήφθη με 3.000 ευρώ “φακελάκι”

Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3 χιλιάδων ευρώ.

Οι δικαστές αποδέχθηκαν την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε την καταδίκη του γιατρού για την κατηγορία της δωροληψίας.

Στον γιατρό επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του κατηγορούμενου, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φακελάκι

Διαβάστε μας στο Google News

