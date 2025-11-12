MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αποφυλακίζονται με όρους οι δύο μηχανικοί για τις υπερκοστολογήσεις έργων στην Εγνατία Οδό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αποφυλακίζονται, με απόφαση Δικαστηρίου, οι δύο μηχανικοί που είχαν καταδικαστεί τον περασμένο Ιούλιο σε κάθειρξη 13 ετών (ο καθένας), για την υπόθεση των υπερκοστολογήσεων, ύψους 32 εκατ. ευρώ, όσον αφορά την κατασκευή των πέντε δίδυμων σηράγγων της Εγνατίας Οδού, στον νομό Γρεβενών, την περίοδο 2008/09.

Οι δύο καταδικασθέντες κατέθεσαν αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Η αίτηση εξετάστηκε από το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, που την έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία, με περιοριστικούς όρους. Οι όροι αφορούν την εμφάνισή τους μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Την απόρριψη του αιτήματος είχε προτείνει, προηγουμένως, η εισαγγελέας της έδρας.

Οι ίδιοι οι μηχανικοί, 63 και 64 ετών, παρέστησαν στη διαδικασία και διά των συνηγόρων τους επισήμαναν -μεταξύ άλλων- ότι η συνέχιση της κράτησής τους θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους, ενώ τόνισαν ότι δεν είναι ύποπτοι τέλεσης ανάλογων πράξεων.

Υπενθυμίζεται πως είχαν κριθεί ένοχοι ως επιβλέποντες μηχανικοί της «Εγνατία Οδός ΑΕ» για απάτη εις βάρος της εταιρείας (ΝΠΙΔ) κ.ά. χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Εκτός απ’ αυτούς καταδικάστηκαν άλλοι τέσσερις μηχανικοί και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας (αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, υπό τον όρο της καταβολής εγγύησης από 5.000 έως 25.000 ευρώ).

Σημειώνεται ότι αυτό το διάστημα εκδικάζεται μία ακόμη υπόθεση με το ίδιο αντικείμενο- δηλαδή υπερκοστολογήσεις εργασιών και υλικών κατά την κατασκευή του ίδιου αυτοκινητόδρομου. Η δικογραφία αυτή -δεύτερη κατά σειρά- αποτιμά το ύψος της ζημιάς σε 43 εκατ. ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους είναι οι ίδιοι με την προηγούμενη δίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγνατία Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα – Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από την καταστολή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Αχαΐα: Ο 25χρονος χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με τον 3χρονο Ανδρέα από ύψος 2 μέτρων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Η στιγμή που ο άνεμος ξηλώνει σκέπαστρο εστιατορίου στο Καβούρι – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Ανδρέας Μικρούτσικος: Αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι, χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε δράσεις τουριστικής προβολής στο Λονδίνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έστειλα στη Δικαιοσύνη 1.500 ΑΦΜ που λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις