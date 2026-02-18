MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο στα Σπάτα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για τις 23 Απριλίου του 2026 αναβλήθηκε απο το Μονομελές Αυτόφωρο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, κατηγορούμενος για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στον αέρα και σειρά αδικημάτων μετά από διαπληκτισμό με άνδρα, στα Σπάτα την Δευτέρα.

Το δικαστήριο προχώρησε σε αναβολή της δίκης, ώστε να κληθεί να καταθέσει ο άντρας με τον οποίο φαίνεται να διαπληκτίστηκε ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Μαυρίκης το απόγευμα της Δευτέρας φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Αστυνομία η οποία οργάνωσε επιχείρηση για την σύλληψη του, καθώς οχυρώθηκε στο σπίτι του , στην περιοχή Ήμερου Πεύκου Σπάτων. Ο δράστης τρεις ώρες μετά, εντοπίστηκε σε χωράφι κοντά στο σπίτι του.

