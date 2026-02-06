MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

72χρονος με άνοια οδηγούσε ανάποδα στην ΠΑΘΕ – Ήθελε να πάει σε εκκλησία να ανάψει κερί

|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Ανάποδα στην ΠΑΘΕ οδηγούσε μοτοσικλέτα ένας 72χρονος με άννοια, στο ρεύμα προς Αθήνα αλλά με πορεία προς Θεσσαλονίκη, προκειμένου να φθάσει σε εκκλησία και να ανάψει ένα κερί για συγγενικό του πρόσωπο που έχει αποβιώσει.

Όπως αναφέρει το gegonota.news η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, μετά από έφεση που είχε ασκήσει ο κατηγορούμενος κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Το δικαστήριο τον έκρινε εκ νέου ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, μειώνοντας την ποινή.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 27 Οκτωβρίου 2024, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Μαγνησίας εντόπισαν τον τότε 72χρονο να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα, κινούμενος στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά με πορεία προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και κατάθλιψης. Εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε χωριό της περιοχής της Ελασσόνας και πήρε τη μοτοσικλέτα του γιου του, με σκοπό να πάει σε εκκλησία για να ανάψει κερί στη μνήμη συγγενικών του προσώπων που δεν ζουν πια. Ωστόσο, φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του και να βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο, οδηγώντας αντίθετα.

Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη, αλλά εκπροσωπήθηκε από συνήγορο υπεράσπισης, ο οποίος ζήτησε να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω της κατάστασης της υγείας του. Το αίτημα απορρίφθηκε, ωστόσο το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Βόλος

