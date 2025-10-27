MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι στο Axios: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε σχέδιο εκεχειρίας με τους Ευρωπαίους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να συνεργασθούν το επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στον ιστότοπο Axios ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας επί των σημερινών γραμμών του μετώπου.

«Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Αποφασίσαμε να εργαστούμε επ’ αυτού την επόμενη εβδομάδα ή δεκαήμερο», δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από το Axios.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία – με στόχο να ασκήσει πίεση επί της Ρωσίας για συνομιλίες – ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια του πατέρα του – “Φέτος πρώτη φορά δεν θα γιορτάσουμε”

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Πέτρος Κωστόπουλος: “Ήταν ξεφτίλα αυτό που έγινε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κατερίνα Στανίση για τη μητέρα της: Δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα, υπάρχουν στιγμές που με βρίζει και με χτυπάει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπιασαν 48χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 20χρονος μετά από μαχαίρωμα στην Περαία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 32 λεπτά πριν

Χ. Δούκας: Η κυβέρνηση κορυφώνει την επίθεσή της στους δήμους