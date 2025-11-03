MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή πυραύλων Flamingo και Ruta – Παραμένει υπό πίεση το Ποκρόβσκ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ουκρανία θα στήσει φέτος γραφεία για την εξαγωγή όπλων και την κοινή παραγωγή όπλων στο Βερολίνο και την Κοπεγχάγη, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα ναυτικά drones και τα συστήματα πυροβολικού συγκαταλέγονται μεταξύ των όπλων που θα μπορούσε να εξάγει το Κίεβο. Είπε επίσης ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή των εγχώριων πυραύλων της -Flamingo και Ruta- μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στην ανατολική ουκρανική πόλη Ντομπροπίλια, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου προέλασαν νωρίτερα φέτος σε μια επιτυχημένη αντεπίθεση.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι η περιοχή γύρω από την πόλη-κλειδί Ποκρόβσκ, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη πίεση, με έως και 300 Ρώσους στρατιώτες να βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

“Η Ουκρανία πρέπει να συγκεντρώσει ακόμη 750 εκατ. δολάρια για να εξασφαλίσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου για τον ερχόμενο χειμώνα”, δήλωσε παράλληλα ο Ζελένσκι.

Η ουκρανική κυβέρνηση επιθυμεί να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου κατά περίπου 30%, εν μέσω της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Βρετανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη μαζική επίθεση σε τραίνο στην Αγγλία

ΠΑΙΔΕΙΑ 1 ώρα πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία στην αιματοκυλισμένη περιοχή του Ηρακλείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Γιώργος Κώτσηρας: Δομική και ουσιώδης φορολογική μεταρρύθμιση προς όφελος κάθε πολίτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η “Πολυθρόνα με την Εύχαρις” επιστρέφει στην Σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου, με καλεσμένο τον Μάριο Φραγκούλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια πριν την έναρξη του Εφετείου για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό γιατί υπάρχουν πολλά παιχνίδια