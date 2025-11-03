Ζελένσκι: Μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή πυραύλων Flamingo και Ruta – Παραμένει υπό πίεση το Ποκρόβσκ

Η Ουκρανία θα στήσει φέτος γραφεία για την εξαγωγή όπλων και την κοινή παραγωγή όπλων στο Βερολίνο και την Κοπεγχάγη, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα ναυτικά drones και τα συστήματα πυροβολικού συγκαταλέγονται μεταξύ των όπλων που θα μπορούσε να εξάγει το Κίεβο. Είπε επίσης ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή των εγχώριων πυραύλων της -Flamingo και Ruta- μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στην ανατολική ουκρανική πόλη Ντομπροπίλια, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου προέλασαν νωρίτερα φέτος σε μια επιτυχημένη αντεπίθεση.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι η περιοχή γύρω από την πόλη-κλειδί Ποκρόβσκ, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη πίεση, με έως και 300 Ρώσους στρατιώτες να βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

“Η Ουκρανία πρέπει να συγκεντρώσει ακόμη 750 εκατ. δολάρια για να εξασφαλίσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου για τον ερχόμενο χειμώνα”, δήλωσε παράλληλα ο Ζελένσκι.

Η ουκρανική κυβέρνηση επιθυμεί να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου κατά περίπου 30%, εν μέσω της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες.