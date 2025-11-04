MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στην Ε.Ε. πριν το 2030 – Στηρίζει και ο Τραμπ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωρίτερα από το 2030, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του χρειάζεται «πλήρη και ισότιμη» συμμετοχή στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Μιλώντας από την περιοχή Ποκρόβσκ, στα ανατολικά της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι απηύθυνε ομιλία προς τους ηγέτες της ΕΕ στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία έχει αποδείξει στην πράξη ότι ανήκει στην Ευρώπη» και ότι «πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ίση».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στηρίζει την προσπάθεια της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ανοιχτές στην παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς προς το Κίεβο, για την ενίσχυση της πολεμικής του προσπάθειας απέναντι στη Ρωσία.

Τέλος, ο Ζελένσκι ζήτησε την επιβολή νέων δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που να περιλαμβάνουν και τους τομείς του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνει ότι η Ουκρανία έχει επαρκώς προχωρήσει στον δρόμο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι διαπραγματεύσεις να μπορούν να περάσουν σε νέα φάση.

«Η διαδικασία διεύρυνσης προχωρά πλέον ταχύτερα σε σχέση με τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια», διαπιστώνει η Κομισιόν σε έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα και αφορά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις δέκα υποψήφιες για ένταξη χώρες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι το Κίεβο «προχωρά με αποφασιστικότητα» προς την ένταξη στην Ένωση.

«Αναμένουμε την αποφασιστική δράση της ΕΕ για το ξεπέρασμα των τεχνητών εμποδίων για μία ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Η διαδικασία της διεύρυνσης έχει επιταχυνθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Ουκρανία και η Μολδαβία, ανακηρύχθηκαν επισήμως υποψήφιες για ένταξη χώρες την επόμενη χρονιά και οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες επαναλήφθηκαν.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η έκθεση διαπιστώνει ότι έδειξαν ξεκάθαρα την προσήλωσή τους στην ένταξη στην Ένωση. Άλλωστε, οι Μολδαβοί ψηφοφόροι επιβεβαίωσαν την προσήλωση αυτή κατά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

