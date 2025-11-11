Ζελένσκι: Η κατάσταση στο Ποκρόφσκ παραμένει δύσκολη και οι κακές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις ρωσικές επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στην εμπόλεμη πόλη Ποκρόφσκ παραμένει δύσκολη και ότι οι κακές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες κλιμακώνονται.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνομιλία που είχε με τον αρχηγό στρατού, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Μόσχα αυξάνει τις επιθέσεις της στην νότια περιοχή της Ζαπορίζια.