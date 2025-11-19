MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Εννέα νεκροί από ρωσικό πλήγμα στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στην Τερνοπίλ, στη δυτική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στην Τερνοπίλ, πολυκατοικίες εννέα ορόφων επλήγησαν (…) δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και δυστυχώς εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές μέσων μεταφοράς, πρόσθεσε.

«Κάθε στυγνή επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», σημείωσε, ζητώντας από τους συμμάχους του Κιέβου βοήθεια σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 470 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 48 πυραύλους στην επίθεσή της τη νύχτα, διευκρίνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

