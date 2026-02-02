MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη, ενόψει του επόμενου γύρου των ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι.

Μιλώντας μετά τις συζητήσεις που είχε με τη διαπραγματευτική του ομάδα, ο Ζελένσκι είπε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης διμερείς συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους κατά την διάρκεια των διήμερων συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, που πρόκειται να ξεκινήσουν την Τετάρτη.

«Θεωρούμε ότι το διμερές έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρες και αναμένουμε περαιτέρω ουσιαστική εργασία σε έγγραφα που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Φάμελλος: Δεν επιτρέπεται και το Σύνταγμα να γίνει θύμα του επικοινωνιακού σχεδίου του κ. Μητσοτάκη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ώρες πριν

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονη που είχε πάνω της σιδερογροθιά και χασίς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Διαδικτυακή συνάντηση με ΕΟΠΑΕ για τον σχεδιασμό καμπάνιας σχετικά με το “χάπι του βιασμού”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο “Νανουριστής” και σήμερα στο θέατρο ArtBox Fargani

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Παλαιό Φάληρο: Ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και έπεσαν στο πεζοδρόμιο