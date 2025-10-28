MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα παραχωρήσουμε εδάφη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

Σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς βουλευτές να ψηφίσουν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και δήλωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί σταθερή χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους της για ακόμα δύο έως τρία χρόνια.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία

