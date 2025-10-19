Ζελένσκι: Δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου ρωσική ενέργεια στην Ευρώπη – Οι ΗΠΑ έτοιμες να βοηθήσουν

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει καθόλου ρωσική ενέργεια στην Ευρώπη. Τα μηνύματα από την Αμερική είναι ξεκάθαρα -είναι έτοιμοι να προμηθεύσουν όσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο χρειάζεται για να αντικαταστήσουν τις ρωσικές προμήθειες» δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται με τις υποδομές ενέργειας να είναι σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο των εμπολέμων χωρών.

«Η περιοχή μας διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και το δυναμικό για να συμβάλει πολύ περισσότερο στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης», τόνισε στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα τόνισε ότι, έχει υποβάλει προτάσεις στις ΗΠΑ σχετικά με την υποδομή φυσικού αερίου, την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και διάφορα άλλα έργα.

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στις λεπτομέρειες», είπε χαρακτηριστικά.

«Σχεδόν κάθε μέρα τώρα, επικοινωνούμε με ηγέτες για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια κοινή θέση, όλοι μας στην Ευρώπη, για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία -την κατάλληλη πίεση. Δεν θα χαρίσουμε τίποτα στον επιτιθέμενο και δεν θα ξεχάσουμε τίποτα», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.