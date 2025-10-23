MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Δεν αποδεχόμαστε ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία – Πρώτα κατάπαυση του πυρός, μετά διαπραγματεύσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε εκ νέου οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος από τις Βρυξέλλες δήλωσε, επίσης, ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αλλά και για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει εγχώριας παραγωγής μακράς εμβέλειας οπλικά συστήματα, με εμβέλεια έως και 3.000 χιλιομέτρων.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο. Αυτοί τον έφεραν στα εδάφη μας» είπε, ενώ όσον αφορά τους πυραύλους Tomahawk, πρόσθεσε πως «ίσως τους αποκτήσουμε στο μέλλον, θα δούμε. Κάθε ημέρα φέρνει κάτι καινούργιο. Ίσως να τους έχουμε αύριο».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Σταύρος Μπαλάσκας για Δέσποινα Βανδή: “Παράτυπη” η μεταφορά της με περιπολικό

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Εντοπισμός και διάσωση 63 αλλοδαπών δυτικά της Ζακύνθου

ΔΙΕΘΝΗ 29 λεπτά πριν

Γαλλία: Μονοχρωματικός πίνακας του Υβ Κλάιν πουλήθηκε έναντι 18,4 εκατ. ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: “Με την αλλαγή υπουργού ξαφνικά άρχισε η πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ” είπε η Παρασκευή Τυχεροπούλου στην εξεταστική

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Ο βιρτουόζος του ακορντεόν Ρίτσαρντ Γκαλιάνο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης