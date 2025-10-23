Ζελένσκι: Δεν αποδεχόμαστε ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία – Πρώτα κατάπαυση του πυρός, μετά διαπραγματεύσεις

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε εκ νέου οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος από τις Βρυξέλλες δήλωσε, επίσης, ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αλλά και για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει εγχώριας παραγωγής μακράς εμβέλειας οπλικά συστήματα, με εμβέλεια έως και 3.000 χιλιομέτρων.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο. Αυτοί τον έφεραν στα εδάφη μας» είπε, ενώ όσον αφορά τους πυραύλους Tomahawk, πρόσθεσε πως «ίσως τους αποκτήσουμε στο μέλλον, θα δούμε. Κάθε ημέρα φέρνει κάτι καινούργιο. Ίσως να τους έχουμε αύριο».