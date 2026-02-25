MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Υπόθεση Επστάιν: Ο Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δυο κορίτσια με μπικίνι σε νησί – Οι νέες φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Νέες φωτογραφίες με τον διάσημο καθηγητή Στίβεν Χόκινγκ αλλά και από το μυστικό λημέρι του Επστάιν στο Παρίσι που προέρχονται από τον φάκελο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον καταδικασμένο παιδόφιλο έφεραν στη δημοσιότητα διεθνή ενημέρωσης.

Στην πρώτη φωτογραφία ο Χόκινγκ φαίνεται ανάμεσα σε δύο νεαρά κορίτσια με μπικίνι που κρατούν στα χέρια τους ποτά. Αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί πού ελήφθη η επίμαχη φωτογραφία, δεν αποκλείεται να απαθανατίστηκε στο νησί Little Saint James που είχε στην κατοχή του ο Επστάιν στις Παρθένες Νήσους.

Όπως σημειώνει η Daily Mail ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν ένας από τους 21 επιστήμονες που είχε προσκαλέσει ο Επστάιν στο εν λόγω νησί το 2006. Το όνομα του διάσημου καθηγητή του Κέιμπριτζ που έφυγε από τη ζωή του 2018 χτυπημένος από τη νόσο ALS, εμφανίζεται 250 φορές στον φάκελο Επστάιν χωρίς, μέχρι στιγμής, αυτές να αφορούν κάποια παράνομη πράξη.

Την ίδια ώρα η Le Parisien έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το διαμέρισμα του Επστάιν στο Παρίσι. Ανάμεσα στα καρέ βρίσκονται ένα τραπέζι μασάζ, ερωτικά παιχνίδια και εικόνες γυμνών γυναικών στους τοίχους.

Το εν λόγω διαμέρισμα με τα 18 δωμάτια βρίσκεται στην Avenue Foch με τους Γάλλους εισαγγελείς να εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη ειδεχθών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Οι φωτογραφίες προέχονται από έρευνα του 2019 μετά από καταγγελίες για βιασμούς από τον Ζαν Λουκ Μπρουνέλ, έναν Γάλλο ατζέντη μοντέλων και μακροχρόνιο φίλο του Επστάιν.

Όλο το διαμέρισμα που αγοράστηκε το 2001, είναι βαμμένο σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του ροζ ενώ στους τοίχους υπάρχουν φωτογραφίες γυμνών γυναικών – συμπεριλαμβανομένης μιας που δείχνει τον Επστάιν δίπλα σε δύο γυμνόστηθες γυναίκες

Το ακίνητο διέθετε επίσης παράξενη διακόσμηση με ζώα, από κέρατα αντιλόπης και ένα ταριχευμένο ελεφαντάκι και γύπα έως έπιπλα καλυμμένα με ψεύτικα δέρματα τίγρης.

Σημειώνεται ότι μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι γαλλικές αρχές άνοιξαν δύο νέες έρευνες: μία για εμπορία ανθρώπων και μία άλλη για φερόμενα οικονομικά εγκλήματα.

Υπόθεση Επστάιν

