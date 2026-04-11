Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι οι συνομιλίες είναι τριμερείς, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονται στην ίδια αίθουσα.

Είναι πιθανό Πακιστανοί μεσολαβητές να μετακινούνται μεταξύ των δύο πλευρών.

(Islamabad) — The Iran discussions that @VP Vance is here for in Islamabad have begun, sources told @CBSNews. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 11, 2026

Πριν από τις συνομιλίες, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν περιέγραψε δύο όρους για μια συμφωνία:

κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Και τα δύο μέτρα, λένε οι Ιρανοί, ήταν μέρος της αρχικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει χαρτιά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ «αρκετά σύντομα».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε εθνική ομιλία του χθες το βράδυ, παρουσίασε τα διακυβεύματα των συνομιλιών: «Η μόνιμη κατάπαυση του πυρός είναι η επόμενη δύσκολη φάση, η οποία συνίσταται στην επίλυση των περίπλοκων ζητημάτων μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτή, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, είναι μια φάση που θα καθορίσει την έκβαση της κρίσης».