Βροχοπτώσεις και πλημμύρες στο δυτικό Ιράν εν μέσω της χειρότερης ξηρασίας των τελευταίων δεκαετιών – Δείτε βίντεο

Πλημμύρες σημειώθηκαν σε τμήματα της δυτικής πλευράς του Ιράν μετά τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ωρών, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βιώνει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες και οι αρχές έχουν προχωρήσει σε ενέργειες ακόμη και για τεχνητή πρόκληση βροχής.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ιράν εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα και κίνδυνο πλημμυρών σε έξι δυτικές επαρχίες, ενώ ανέφερε ότι αναμένονται βροχοπτώσεις σε 18 από τις συνολικά 31 επαρχίες της χώρας. Η αλλαγή των καιρικών συνθηκών έρχεται μετά από μήνες παρατεταμένης ξηρασίας, η οποία έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.

Floods sweep through the city of Masjed Soleyman in southern Khuzestan Province and Ilam province, western Iran 🌧️🌧️🌧️🇮🇷🇮🇷🇮🇷 pic.twitter.com/E5GiNIBFnV November 17, 2025

Τα επίπεδα βροχόπτωσης στο Ιράν είναι αυτή την περίοδο 85% χαμηλότερα από τον μέσο όρο, γεγονός που έχει επιβαρύνει τα φράγματα και τις δεξαμενές νερού και έχει αφήσει χωρίς επαρκή υδροδότηση ακόμη και περιοχές της Τεχεράνης. Παράγοντες όπως η κακοδιαχείριση των υδάτινων πόρων, η παράνομη γεώτρηση και οι αναποτελεσματικές γεωργικές πρακτικές έχουν εντείνει την κρίση, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε σημαντικά την κατάσταση.

Flash flooding struck Shahrek Hezarani Village in Abdanan, Ilam Province, Iran yesterday, inundating at least 40 homes…🌊 pic.twitter.com/r4uxJgtdNR November 17, 2025

Το Σαββατοκύριακο, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε cloud seeding -τεχνητή πρόκληση βροχής- σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οξεία λειψυδρία. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν βίντεο που καταγράφουν ήπιες πλημμύρες σε πόλεις των δυτικών επαρχιών, όπως το Ιλάμ και το ιρανικό Κουρδιστάν, όπου το νερό έχει κατακλύσει δρόμους και χαμηλές περιοχές.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, ενώ τονίζουν ότι, παρά τις σημερινές βροχοπτώσεις, η ευρύτερη υδρολογική κρίση της χώρας απαιτεί μακροπρόθεσμα μέτρα και αναθεώρηση πολιτικών στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.