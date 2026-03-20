Βραζιλία: Παίκτης προκάλεσε μπλακ άουτ μετά από σουτ που βρήκε στόχο… τα ηλεκτροφόρα καλώδια – Δείτε βίντεο

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα περιστατικά στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου συνέβη σε αγώνα σε κατηγορία Νέων της Βραζιλίας, όταν μετά από ένα πολύ άστοχο σουτ η μπάλα βρήκε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια με αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι η γειτονιά όπου βρίσκεται το γήπεδο.

Αρχικά τα φώτα του δρόμου άρχισαν να τρεμοπαίζουν, την ίδια στιγμή που σπινθήρες φωτιάς έδιναν ένα σκηνικό τρόμου στο χώρο του γηπέδου χωρίς ευτυχώς άλλες αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των παρευρισκομένων στον χώρο ή τη γειτονιά.