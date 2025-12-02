MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία την Τρίτη (02/12), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ με την Ουκρανία για ένα πλαίσιο ειρήνης κατέληξαν σε ένα κείμενο 20 σημείων, προερχόμενο από την αρχική αμερικανική πρόταση των 28 σημείων.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το κείμενο «συμπυκνώθηκε» στη Γενεύη και βελτιώθηκε περαιτέρω το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, στο πλαίσιο νέων διαβουλεύσεων ανάμεσα στις ουκρανικές και αμερικανικές ομάδες, γράφει το Sky News.

Μιλώντας στους Ιρλανδούς δημοσιογράφους, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ορισμένα ζητήματα «πρέπει ακόμη να διευθετηθούν», περιγράφοντας ωστόσο τη στιγμή ως «ταυτόχρονα από τις πιο δύσκολες και τις πιο αισιόδοξες» για την Ουκρανία.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ υπάρχει πραγματική ευκαιρία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τα «σοβαρά βήματα» που κάνουν οι ΗΠΑ για να δρομολογηθεί μια λύση «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», αναφέρει το BBC.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μιχάελ Μάρτιν για τη θερμή υποδοχή, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη αυτή γίνεται σε μια καμπή για την Ουκρανία.

Επανέλαβε τέλος ότι βασικός στρατηγικός στόχος του Κιέβου είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ένας στόχος που -όπως είπε- συνδέεται άμεσα με τη διπλωματική πρόοδο των τελευταίων εβδομάδων.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Η Μαραθωνοδρόμος Ματίνα Νούλα στο πρόγραμμα “Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κοντογεώργης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Σημαντικές πληρωμές μέσα στον Δεκέμβριο, απαραίτητος ο διάλογος και η τήρηση της νομιμότητας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Βέλγιο: Έφοδος της Αστυνομίας στην διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για υπόθεση απάτης – Τρεις συλλήψεις

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Στέλλα Γεωργιάδου: Ο εμμονικός θαυμαστής που με κυνηγούσε τελικά έγινε κολλητός μου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 42 λεπτά πριν

Σύλλογος Συγγενών θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα για την “Ιθάκη”: “Χρησιμοποιεί την τραγωδία μας για προσωπική αποκατάσταση”