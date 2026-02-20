Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν χάνει τον πόλεμο με τη Ρωσία αλλά έχει υψηλό τίμημα

Η Ουκρανία “δεν χάνει” τον πόλεμο που μαίνεται κατά της Ρωσίας και η έκβασή του παραμένει αβέβαιη, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Δεν μπορούμε να πούμε ότι χάνουμε τον πόλεμο, ειλικρινά, σίγουρα δεν τον χάνουμε. Το ερώτημα είναι εάν θα κερδίσουμε, ναι, αυτό είναι το ερώτημα, αλλά ένα ερώτημα που έχει πολύ υψηλό τίμημα“, τόνισε.

Η Ουκρανία ανακατέλαβε τις τελευταίες ημέρες μεγάλα τμήματα του εδάφους της από τις ρωσικές δυνάμεις στον νότο, δήλωσε ο Ζελένσκι, την ώρα που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο λόγω της απαίτησης της Μόσχας να αποχωρήσει το Κίεβο από το Ντονμπάς. “Μέχρι σήμερα, 300 (τετραγωνικά) χιλιόμετρα έχουν απελευθερωθεί” σε αυτή την αντεπίθεση που συνεχίζεται, δήλωσε ο Ζελένσκι, μόλις λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της έναρξης της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παρέχουν πληροφορίες στο Κίεβο “στο ίδιο επίπεδο” όπως πριν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

“Λαμβάνουμε τις πληροφορίες που ζητάμε από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και λαμβάνουμε πληροφορίες από τους Αμερικανούς στο ίδιο επίπεδο όπως και πριν”, τόνισε, διευκρινίζοντας ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες “έδιναν πάντα πολλές πληροφορίες”, δεν απαντούσαν πάντα σε όλα τα αιτήματα του Κιέβου.

Ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα συνδεσιμότητας με το δίκτυο Starlink, δήλωσε ο Ζελένσκι, από τότε που ο Ίλον Μασκ δέχτηκε στις αρχές Φεβρουαρίου να απενεργοποιήσει τους τερματικούς σταθμούς Starlink που χρησιμοποιεί η Ρωσία στη γραμμή του μετώπου. “Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προκλήσεις. Έχω ζητήσει από τον υπουργό Άμυνας να κάνει ό,τι μπορεί”, υπογράμμισε ο Ζελένσκι, βεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στο επίπεδο αυτό “πολύ πιο σοβαρά προβλήματα”.

Σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, η Ουκρανία θα ήθελε να δει τα αρμόδια διεθνή στρατεύματα να εγγυώνται τη διατήρηση της ανάπτυξής τους “πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου”, δήλωσε ο Ζελένσκι.

“Θα θέλαμε να δούμε τη (στρατιωτική) δύναμη να είναι πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου. Ασφαλώς, κανείς δεν θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή”, παρότι “οι Ουκρανοί θα ήθελαν οι εταίροι μας να βρίσκονται στο πλευρό μας στη γραμμή”.

Ουάσινγκτον και Μόσχα ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλέιψει το Ντονμπάς –

Σε σχέση με το Ντονμπάς, οι πρόσφατες απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, προσκόπτουν στο θέμα της τύχης που θα έχει αυτή η μεγάλη λεκάνη με τα ορυχεία στο ανατολικό τμήμα της χώρας που σήμερα έχει καταληφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις δυνάμεις της Μόσχας και την οποία το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει.

“Οι Αμερικανοί όπως και οι Ρώσοι δηλώνουν ότι εάν θέλετε ο πόλεμος να τελειώσει αύριο, βγείτε από το Ντονμπάς, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον ασκεί περισσότερη πίεση στην Ουκρανία καθώς αυτή βρίσκεται “σε πολύ δύσκολη θέση”.

Κατά τη γνώμη του, η Ουάσινγκτον “βλέπει αυτό ως λύση του προβλήματος”, ενώ για τη Ρωσία, αυτό είναι ένας τρόπος “να πάρει γρήγορα το Ντονμπάς χωρίς να χάσει άνδρες”.

Το Ντονμπάς περιλαμβάνει τις περιοχές Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Λιγότερο από το 20% αυτής της δεύτερης περιοχής παραμένει υπό τον έλεγχο των ουκρανικών στρατευμάτων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι θέλει αρχικά εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσινγκτον, “μετά μπορούμε να μιλήσουμε για συμβιβασμό με τους Ρώσους ξεκινώντας από μια πιο ισχυρή θέση. Οποιοσδήποτε συμβιβασμός, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού”.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αποχώρηση του Κιέβου πρέπει, κατά τη γνώμη του, να συνοδεύεται από μια αποχώρηση της Μόσχας. “Εάν υποχωρήσουμε 10, 20 30, 40 χλμ. τότε θα υποχωρήσουν και αυτοί”, δήλωσε.

Σύμφωνα με την Ουκρανία, το Ντονμπάς περιλαμβάνει πολλές στρατιωτικές άμυνες που εμποδίζουν τον στρατό του Κρεμλίνου να προωθηθεί περισσότερο σε βάθος στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η αποχώρηση από την περιοχή αυτή θα είχε επίσης μεγάλο πολιτικό και συμβολικό κόστος για τις ουκρανικές αρχές, καθώς δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σκοτώθηκαν για να υπερασπιστούν αυτό το έδαφος, που παραμένει στο επίκεντρο των μαχών.

Το Κίεβο ζητεί εγγυήσεις ασφαλείας για να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα ρωσική εισβολή στο μέλλον, κυρίως η ανάπτυξη μετά την εκεχειρία μιας δύναμης ευρωπαϊκών στρατευμάτων κοντά στη γραμμή του μετώπου, δήλωσε ο Ζελένσκι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Μόσχα από την πλευρά της δεν δείχνει σημάδια ότι είναι έτοιμη για έναν συμβιβασμό, έπειτα από τέσσερα χρόνια μαχών, με τον Ρώσο πρόεδρο να υπόσχεται ότι η Ρωσία θα εκπληρώσει τους στόχους της δια της ισχύος εάν η διπλωματική οδός δεν επιτύχει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα εργαλειοποιεί την ιδέα της διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία ως πρόσχημα για να τον διώξει από την εξουσία. Η Ρωσία ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς η Μόσχα βλέπει σε αυτό έναν τρόπο εκδίωξής του. “Ας είμαστε ειλικρινείς, οι Ρώσοι θέλουν απλά να με αντικαταστήσουν. Κανείς (στην Ουκρανία) δεν θέλει εκλογές κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Όλοι φοβούνται ένα καταστροφικό αποτέλεσμα, έναν διχασμό της κοινωνίας”, πρόσθεσε.

Ο ηγέτης της Ουκρανίας δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος σε μελλοντικές εκλογές.