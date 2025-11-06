Βίντεο σοκ: Επτά πυροσβέστες στη Νέα Υόρκη τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη αυτοκινήτου

Επτά πυροσβέστες τραυματίστηκαν σε συμβάν στη Νέα Υόρκη, όταν επιχειρούσαν να κατασβέσουν φωτιά σε όχημα.

Οι πυροσβέστες τραυματίστηκαν όταν εξερράγη αυτοκίνητο στο Μπρονξ, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, εκτοξεύοντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα στον ουρανό.

Η έκρηξη καταγράφηκε σε συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει φλόγες και σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από τον δρόμο. «Υπήρχαν πολλά σκουπίδια και μπάζα στο πεζοδρόμιο που καιγόταν. Υπήρχαν μερικά αυτοκίνητα που καίγονταν. Και λίγο αφότου φτάσαμε στο σημείο, υπήρξε κάποιο είδος έκρηξης, μια μεγάλη πύρινη σφαίρα», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Τζον Εσπόζιτο σε συνέντευξη Τύπου αργά την Τετάρτη.

Τρεις από τους πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Τζάκομπι με σοβαρά εγκαύματα, ενώ οι άλλοι τέσσερις υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Πέντε από αυτούς υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπό τους, πρόσθεσαν αξιωματούχοι. «Τα εγκαύματα θεωρούνται σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή», δήλωσε ο Εσπόζιτο, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι πυροσβέστες είναι «ξύπνιοι, σε εγρήγορση και μιλούν».

Φωτογραφίες από τα επακόλουθα των πυρκαγιών έδειχναν το κούφιο απανθρακωμένο σκελετό του οχήματος και το πεζοδρόμιο γεμάτο αιθάλη και συντρίμμια.

Δείτε το βίντεο με την τρομακτική έκρηξη