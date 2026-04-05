Βίντεο ντοκουμέντο μετά την κατάρριψη των αμερικανικών αεροσκαφών έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν

Βίντεο ντοκουμέντο από τα αμερικανικά αεροσκάφη που είχαν ανακοινώσει ότι κατέρριψαν νωρίτερα έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ιρανοί την Κυριακή (5/4).

Σε αυτό φαίνονται συντρίμμια που ακόμα καπνίζουν.

First video of the destroyed Black Hawk helicopters and C-130 military transport aircraft in Iran's Isfahan pic.twitter.com/STJVCPm1eS April 5, 2026

Νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι καταρρίφθηκαν τρία αμερικανικά αεροσκάφη: ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού C-130 και δύο ελικόπτερα Blackhawk.

Ο ισχυρισμός – ο οποίος δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ – έρχεται μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι πολλά «ιπτάμενα αντικείμενα» καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής αποστολής διάσωσης του αγνοούμενου πιλότου.