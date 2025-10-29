MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης του 7ώροφου κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη – Διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα

|
THESTIVAL TEAM

Τη συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης της 7ώροφης πολυκατοικίας στο Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όπου δύο αδερφάκια έχασαν τη ζωή τους, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Στα πλάνα φαίνονται οι περαστικοί να τρέχουν έντρομοι και να γλιτώνουν παρά τρίχα. Το κτίριο διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος.

Αρχικά το κτίριο φαίνεται στο βίντεο να γέρνει ελαφρά για άγνωστη προς στιγμή αιτία και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου καταρρέει και στη συνέχεια διαλύεται, καταπλακώνοντας παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, πρόκειται για βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε γύρω στις 7.30 το πρωί στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου:

Τουρκία

