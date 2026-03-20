Βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ιρανοί – Άγνωστο αν είναι πρόσφατο

THESTIVAL TEAM

Η ιρανική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε σήμερα τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ είναι άγνωστο αν ζει.

Το βίντεο δείχνει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια θρησκευτικής διδασκαλίας, σε μια αίθουσα με δεκάδες άνδρες.

Δεν προσδιόρισαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πότε ακριβώς έγιναν οι καταγραφές.

Νωρίτερα σήμερα, είχε εκδοθεί γραπτό μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με αφορμή την ιρανική Πρωτοχρονιά που εορτάζεται σήμερα. Σε αυτό έλεγε μεταξύ άλλων ότι ο «εχθρός νόμιζε ότι θα διέλυε το Ιράν σε δύο-τρεις ημέρες» και μιλούσε για τους «τρεις πολέμους» που έδωσε το Ιράν το περασμένο έτος.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του και επί πολλά χρόνια ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Φήμες τον θέλουν τραυματία -πιθανόν πολύ βαριά ή και παραμορφωμένο- ενώ τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, επισήμως τουλάχιστον, δηλώνουν άγνοια για το αν ζει.

Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

