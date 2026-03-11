Βενζίνη με 0,01 ευρώ το λίτρο: Πανικός σε πρατήριο στη Γαλλία, οδηγοί έτρεχαν με μπιτόνια – Δείτε το βίντεο

Σε μια περίοδο που οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν διαρκώς, μια απίστευτη σκηνή εκτυλίχθηκε σε πρατήριο καυσίμων στη Γαλλία. Η τιμή της βενζίνης εμφανίστηκε ξαφνικά στο ταμπλό με μόλις 0,01 ευρώ το λίτρο και μέσα σε λίγη ώρα οδηγοί άρχισαν να συρρέουν για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρατήριο του Carrefour Market στην πόλη Breuillet. Όσοι έφταναν στο σημείο δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν στην αντλία και άρχισαν να γεμίζουν όχι μόνο τα αυτοκίνητά τους αλλά και μπιτόνια που είχαν φέρει μαζί τους.

Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα από στόμα σε στόμα αλλά και μέσω social media, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μεγάλη ουρά αυτοκινήτων έξω από το πρατήριο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνονται οδηγοί με ανοιχτά πορτμπαγκάζ γεμάτα άδεια δοχεία να περιμένουν τη σειρά τους για να επωφεληθούν από την απίστευτη τιμή.

Στο βίντεο που κατέγραψαν οδηγοί φαίνεται καθαρά ο μετρητής της αντλίας να γράφει 0,01 ευρώ ανά λίτρο. Για αρκετούς ήταν μια ευκαιρία που δύσκολα θα ξαναεμφανιστεί, ειδικά σε μια περίοδο όπου το κόστος των καυσίμων πιέζει τα νοικοκυριά εξαιτίας της ρευστότητας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκείνες τις ημέρες η μέση τιμή της βενζίνης στη Γαλλία βρισκόταν περίπου στα 1,79 ευρώ το λίτρο.

Τι συνέβη τελικά

Η εξήγηση, τελικά, ήταν πολύ πιο απλή από όσο φανταζόταν κανείς. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ένα απλό ανθρώπινο λάθος.

Σύμφωνα με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η τιμή είχε καταχωρηθεί λανθασμένα από υπάλληλο που εισάγει καθημερινά τις τιμές των καυσίμων στο σύστημα του πρατηρίου. Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστεί στην αντλία τιμή 0,01 ευρώ αντί για την κανονική.

Το λάθος διορθώθηκε μέσα στην ίδια ημέρα, όμως για όσους πρόλαβαν, το απίστευτο αυτό… δώρο παρέμεινε για τα καλά αποθηκευμένο μέσα στα ρεζερβουάρ τους. Η εταιρεία, μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει πίσω χρήματα από τους πελάτες που επωφελήθηκαν από την τιμή.