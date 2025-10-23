MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή μικρού αεροσκάφους με δύο νεκρούς

THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε στη Βενεζουέλα, όπου ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο αεροδρόμιο Paramillo, με συνέπεια δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη συντριβή του αεροσκάφους στη Βενεζουέλα. Όπως φαίνεται, το μικρό αεροσκάφος ανεβαίνει ελάχιστα σε ύψος πριν ο πιλότος κάνει μια απότομη στροφή.

Στο βίντεο που σοκάρει, κανείς δεν μπορούσε πιστεύει τι θα συνέβαινε. Πολλοί νόμιζαν ότι ο πιλότος προσπαθούσε να τους εντυπωσιάσει όπως ακούγεται ένας να λέει.

Στη συνέχεια, χάνει ύψος και πέφτει κατακόρυφα στο έδαφος παίρνοντας φωτιά. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Σαν Κριστόμπαλ, στην Τατσίρα.

