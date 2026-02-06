Τρία περιστατικά κινεζικής κατασκοπείας το τελευταίο εξάμηνο στη Γαλλία

Σε κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης βρίσκονται οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες και οι αρχές ασφαλείας, καθώς καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση των κινεζικών επιχειρήσεων κατασκοπείας σε κρίσιμες υποδομές της χώρας. Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών έχουν αποκαλυφθεί τρεις σοβαρές υποθέσεις, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Η πλέον πρόσφατη περίπτωση αφορά τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων – δύο Κινέζων υπηκόων και δύο Γάλλων κινεζικής καταγωγής. Οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει δορυφορική κεραία διαμέτρου δύο μέτρων, μέσω της οποίας παρακολουθούσαν συστηματικά στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους υψηλής σημασίας.

Το ιστορικό των πρόσφατων επιχειρήσεων

Η δράση των κινεζικών δικτύων παρουσιάζει κλιμάκωση από το περασμένο καλοκαίρι:

Ιούλιος 2025 (Τουλούζη): Η αρχή έγινε με τη σύλληψη μιας Κινέζας υπηκόου κοντά στις εγκαταστάσεις της Airbus . Η ύποπτη είχε τοποθετήσει κεραία ύψους επτά μέτρων σε στρατηγικό σημείο, επιδιώκοντας την υποκλοπή δεδομένων από τη ναυαρχίδα της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής.

Η αρχή έγινε με τη σύλληψη μιας Κινέζας υπηκόου κοντά στις εγκαταστάσεις της . Η ύποπτη είχε τοποθετήσει κεραία ύψους επτά μέτρων σε στρατηγικό σημείο, επιδιώκοντας την υποκλοπή δεδομένων από τη ναυαρχίδα της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής. Δεκέμβριος 2025 (Μπορντό): Στα μέσα Δεκεμβρίου συνελήφθη μηχανικός του Ινστιτούτου Μηχανικής του Μπορντό. Ο εν λόγω υπάλληλος κατηγορείται ότι παρείχε παράνομη πρόσβαση σε κινεζική αντιπροσωπεία σε ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους των εγκαταστάσεων, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια της Γαλλίας.

Ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο

Οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι η Κίνα δεν είναι η μόνη απειλή. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη κατασκοπευτική δραστηριότητα και από πλευράς Ρωσίας και Ιράν. Η πίεση προς το Παρίσι έχει ενταθεί ιδιαίτερα από τον περασμένο Μάιο, αναγκάζοντας το Μέγαρο Ελιζέ και τις υπηρεσίες πληροφοριών να αναθεωρήσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε στρατιωτικά και τεχνολογικά κέντρα.