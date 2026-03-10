MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραυματίας αλλά ασκεί τα καθήκοντά του, λέει η Jerusalem Post για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

|
THESTIVAL TEAM

Έχουν περάσει τρεις ημέρες από την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν και ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί καμία φωτογραφία ή βίντεο.

Εν μέσω του πολέμου, τα μέτρα ασφαλείας είναι προφανώς αυστηρά και ο ίδιος θα πρέπει να περνά όλο τον χρόνο του σε καταφύγια, υπάρχουν όμως και οι διαβεβαιώσεις από Ιρανούς αξιωματούχους ότι θα δημοσιευτεί υλικό.

Πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν την Τρίτη στη Jerusalem Post ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά παραμένει ικανός να ασκεί τα καθήκοντά του και να διαχειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εξάλλου τη Δευτέρα ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί, αν και η εκπομπή δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του τραυματισμού ή τη σοβαρότητά του. Δεν ήταν γνωστό πότε συνέβη ο τραυματισμός ή αν τον επηρέασε στο να ασκεί τα καθήκοντά του.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει η Jerusalem Post, η απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια σκηνή προκαλεί συζητήσεις.

Οι επικριτές του καθεστώτος υποστηρίζουν ότι η απουσία του εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιος πραγματικά ηγείται της κυβέρνησης του Ιράν.

Σημαντικές προσωπικότητες της ιρανικής αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος του καθεστώτος ενδέχεται να ασκεί πραγματικά την εξουσία, ενώ ο Μοτζτάμπα λειτουργεί κυρίως ως συμβολικός ηγέτης.

Πηγή: protothema.gr

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Γερμανία: Ο καγκελάριος Μερτς καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει σχέδια προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Λίβανος: Περισσότεροι από 100.000 νέοι εκτοπισθέντες από τον πόλεμο καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη για Νίκο Μουτσινά: Δεν έχω τολμήσει να πω να τον πάρουν για να έρθει στην εκπομπή – Ούτε εγώ είχα πάει στη δική του

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 ώρα πριν

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε περίφραξη σπιτιού στον Λαγκαδά – Τρεις τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 16 λεπτά πριν

Τραγωδία στην Ελβετία: Έξι νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε λεωφορείο που πήρε φωτιά – Δείτε βίντεο